Перемирие в месяц: Reuters узнал один из вариантов мирного плана Франции, Британии и Украины

Франция и Британия стремятся совместно с Украиной завершить "за несколько дней" мирный план, представленный Соединенным Штатам Америки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Нарушение американо-украинских отношений придало новой остроте усилиям двух европейских ядерных государств объединить идеи о мирном плане, который сначала предусматривал бы короткое перемирие, но впоследствии содержал бы более широкие гарантии безопасности. Париж и Лондон заявили, что Вашингтон потребуется для будущих гарантий.

"Мы планируем составить этот план через несколько дней, а не через недели", — сказал один высокопоставленный европейский дипломат.

Другой европейский дипломат заявил, что идея заключалась в том, чтобы "расставить все точки над i", включая более здоровый диалог между Вашингтоном и Киевом, одновременно подчеркивая послание США о том, что Россия является агрессором.

Одним из вариантов плана является частичное одномесячное перемирие, которое будет касаться атак с воздуха и моря, а также направленные на энергетическую инфраструктуру. Впрочем, он не предполагает остановки наземных боевых действий. Детали плана не разглашаются. Вместе с тем, один европейский дипломат сказал, что военное руководство намерено завершить хотя бы военные аспекты в течение следующей недели.

"Мы предложили перемирие. Это то, что изучается в рамках переговоров с Соединенными Штатами. Франция и Европа пытаются восстановить связь между Соединенными Штатами и Украиной", — подчеркивает представитель правительства Франции Софи Примас.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "мир не может быть капитуляцией Украины". По его словам, Париж будет продолжать помогать Украине для того, чтобы наше государство находилось "в сильной позиции в ходе переговоров с РФ".

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