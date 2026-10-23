Перемирие в Олешках: когда заработает и что предусматривают договоренности Украины и РФ (обновлено)

Олешки / © ТСН

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В оккупированных Олешках в Херсонской области гражданские оказались на грани гуманитарной катастрофы. Украина и Россия договорились при посредничестве первой леди США Мелании Трамп о специальной миссии. Она должна обеспечить безопасный коридор для эвакуации людей и предоставления необходимой помощи.

ТСН собрал все подробности ситуации в Олешках и когда проведут эвакуацию жителей.

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Перемирие в Олешках: в Белом доме сделали заявление

По информации Белого дома, Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в Олешках от 29 октября. Это позволит безопасно доставить гуманитарную помощь и эвакуировать людей.

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Переговоры инициировала первая леди США Мелания Трамп. Вместе с представителем она сотрудничала с руководством Украины и России, чтобы согласовать все условия, сроки и детали прекращения огня.

«Ситуация в Олешках критическая. Олешки — это прифронтовый город, охваченный войной, находящейся на грани катастрофы. Оставшееся там население состоит преимущественно из пожилых людей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, пище и чистой воде. Жители Олешек имеют ограниченный доступ к электроэнергии, живут среди заминированных дорог и подвергаются регулярным военным атакам», — отметила Мелания Трамп.

По словам Мелании Трамп, гражданские представители обеих стран посетят местных жителей, чтобы выяснить их потребности. Всем желающим эвакуироваться помогут с транспортом и организуют выезд туда, куда они выберут — в Украину или в Россию.

В Белом доме также заявили, что за ходом операции будет следить независимая американская медиаорганизация. Она будет сопровождать украинские и российские команды и будет документировать их работу.

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Как отметили в американской администрации, вопросы Олешек обсуждали во время частной дискуссии на мероприятии Мелании Трамп «Вместе будем содействовать будущему» в Нью-Йорке, состоявшемся в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН. После этого стороны наладили коммуникацию и назначили команды для координации действий, в том числе разминирования.

Дональд Трамп отреагировал на перемирие в Олешках

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мелания Трамп инициировала переговоры по Олешкам, чтобы спасти детей. Об этом сообщила украинская служба Голоса Америки.

Что она хочет сделать, это спасти детей. На этом она сконцентрировала внимание. И обе стороны сотрудничают с ней. Она отлично справляется со своей работой», — сказал американский президент.

По словам Трампа, его жена самостоятельно обратилась в Украину и Россию, после чего обе стороны согласились на ее предложение.

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«Это ее инициатива. Она связалась с обеими сторонами, и обе стороны согласились с этим», — заявил он.

Президент США также отметил, что Мелания Трамп договорилась о перемирии в сложном районе.

Что известно об операции по деблокированию Олешек

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о подготовке операции по деблокированию временно оккупированных Олешек и окрестных территорий.

«В ближайшее время начнется операция по деблокированию населенного пункта Олешки и его окрестностей. Ее целью является создание постоянных гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации гражданских людей и доставки помощи», — написал Арахамия в своем Telegram-канале.

По его словам, для проведения операции поначалу объявят прекращение огня. Он добавил, что подготовка договоренностей была длительной и проходила на разных политических уровнях.

Главные три пункта договоренностей с РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил договоренность о начале гуманитарной миссии в Олешках. По словам омбудсмана, переговоры с украинской стороны вел он сам, а с российской — Яна Лантратова.

Лубинец очертил три основных пункта договоренностей: прекращение огня, доставку гуманитарного груза в Олешки и обеспечение свободного передвижения гражданского населения из города.

«В рамках нашего соглашения: первое — будет обеспечен режим тишины; второе — будет доставлен гуманитарный груз в Олешки; третье — будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек», — сообщил он.

Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул, что миссия будет очень сложна и будет проходить постепенно. Он призвал ответственно распространять информацию об операции и обещал регулярно сообщать обществу о ее ходе и результатах. По его словам, украинская сторона прилагает усилия, чтобы спасти людей, которые остаются в оккупированном городе.

Что заявили в Генштабе ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные выполнят решение Верховного Главнокомандующего для проведения гуманитарной миссии в Олешках. Соответствующие приказы будут переданы в подразделения.

Также в Генштабе отметили, что украинские подразделения неоднократно доставляли гуманитарные грузы с помощью беспилотников жителям Олешек и окрестных сел.

«Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован», — отметили в Генштабе.

Позже в Генштабе подтвердили, что с 03:00 27 октября по киевскому времени Украина вводит режим прекращения огня в районе оккупированных Олешек. Это необходимо для проведения гуманитарной операции. В штабе заверили, что Силы обороны делают все возможное, чтобы безопасно помочь и спасти жителей города.

Перемирие в Олешках: что заявили в РФ

Как передают российские СМИ, спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что представители военного руководства работают над согласованием сроков прекращения огня в районе Олешек.

По его словам, все желающие смогут покинуть город в рамках гуманитарной операции. На эвакуацию может потребоваться как минимум несколько дней, однако прогнозировать ее продолжительность пока рано.

Песков также сообщил, что детали сделки, если их позволят обнародовать, предоставит Министерство обороны России. Отдельно он отметил роль Мелании Трамп в координации переговоров по прекращению огня.

В то же время начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов объявил о прекращении огня в Херсонской области из-за гуманитарной операции в Олешках.

«В связи с проведением гуманитарной операции в районе Олешек Херсонской области прекращается огонь на этом направлении. Режим тишины на херсонском направлении вводится с 04:00 мск 27 октября», — заявил Герасимов.

Следует отметить, что в сообщениях американской и российской сторон фигурируют разные даты начала прекращения огня: 29 октября — по информации Белого дома и 27 октября — по заявлению российского военного руководства.

Гуманитарная катастрофа в Олешках — последние новости

Напомним, в Олешках сложилась критическая гуманитарная ситуация. Город более четырех месяцев остается без регулярной поставки продуктов, а местные жители страдают от острой нехватки пищи и медикаментов.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в целенаправленном создании условий уничтожения людей.

Раньше мы писали о том, кто устроил блокаду Олешек. Журналисты идентифицировали российские подразделения, которые могут быть причастны к блокаде города и гуманитарной катастрофе.

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