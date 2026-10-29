Перемирие в Олешках: стало известно, кто убедил Меланию Трамп вмешаться

Олешки

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Одним из ключевых моментов в переговорах по локальному прекращению огня в Олешках стало публичное заявление первой леди США Мелании Трамп. К этому ее привлекли украинские представители, в частности, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, убеждавший Вашингтон сделать ситуацию публичной.

Это выяснили журналисты CNN, передает «Украинская правда».

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Когда Мелания Трамп приступила к работе над гуманитарной операцией в Олешках

О трагедии украинского города Мелания Трамп узнала в сентябре во время мероприятия, организованного в рамках недели Генеральной ассамблеи ООН, говорится в материале. После этого первая леди США заработала вопрос.

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23 октября Белый дом сообщил, что Мелания Трамп помогла достичь договоренности между Украиной и Россией о локальном прекращении огня в Олешках. План предусматривал временное прекращение боевых действий, доставку гуманитарной помощи и создание безопасного коридора для эвакуации гражданских.

Режим тишины в Олешках

Сначала в Вашингтоне заявляли, что перемирие должно начаться 29 октября. Однако впоследствии украинская и российская стороны подтвердили подготовку операции с более ранним введением режима тишины.

С украинской стороны координацией работы с Россией и международными партнерами занимался Офис омбудсмена Дмитрия Лубинца. В то же время неформальные контакты с Белым домом и российскими структурами поддерживал входящий в переговорную группу Давид Арахамия.

В публичном заявлении Мелании Трамп роль Арахамии не упоминалась. Однако, по словам источника Украинской правды в дипломатических кругах, именно он убеждал американскую сторону сделать заявление публичным, чтобы усложнить России возможность отказаться от договоренностей.

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«Россияне в очередной раз начали уезжать от договоренностей. И наши через Давида договорились с Вашингтоном, чтобы Мелания вышла с заявлением и так отрезала россиянам возможность спрыгнуть», — рассказал источник.

Режим прекращения огня вступил в силу 27 октября в 3:00 по киевскому времени.

В тот же день Мелания Трамп сообщила, что сторонам удалось не только начать перемирие на два дня раньше запланированного срока, но и распространить его действие за пределы Олешек. Это должно было обеспечить безопасный проход гуманитарных конвоев.

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