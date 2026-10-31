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Перемирие в Олешках: Украина готова прекратить боевые действия по всему фронту — Сибига
Украинская сторона в ходе «Олешковского перемирия» действовала добросовестно и выполнила взятые на себя обязательства.
Украина готова к прекращению боевых действий не только на отдельных участках фронта, но и вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя договоренности о временном перемирии в районе Олешек в Херсонской области, которое позволило эвакуировать мирных жителей.
Об этом глава МИД написал в сети Х.
По словам министра, украинцы, которых удалось эвакуировать из Олешек, уже пересекли государственную границу в Черниговской области и находятся в безопасности. До этого они месяцами находились в условиях голода и изоляции под российской оккупацией.
Сибига подчеркнул, что для тех жителей, которые решили остаться в городе, необходимо обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ.
Глава украинского МИД поблагодарил США и первую леди Меланию Трамп за посредничество, а также Папу Римского Льва XIV, международным партнерам и представителям религиозных общин, которые присоединились к реагированию на гуманитарную ситуацию в Олешках.
Отдельно он отметил работу уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его команды, которые координировали операцию непосредственно на месте.
По словам Сибиги, Украина на протяжении нескольких месяцев привлекала внимание международного сообщества к ситуации в Олешках, в частности поднимала этот вопрос на заседаниях Совета Безопасности ООН, призывала партнеров и международные организации к действиям.
Министр подчеркнул, что украинская сторона действовала добросовестно и выполнила взятые на себя обязательства. Он также напомнил, что ранее в Хельсинки высказывал мнение о возможности использовать результаты договоренностей по Олешковым в качестве меры укрепления доверия и основы для дальнейших шагов в мирном процессе.
Сибига считает, что договоренности о прекращении боевых действий на отдельном участке могут послужить примером для более широкого перемирия.
«Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить везде — и навсегда», — заявил глава МИД.
Он заверил, что Украина готова к такому шагу, и призвал Россию продемонстрировать аналогичную готовность.
«Украина готова. Ожидаем того же от России», — подчеркнул Сибига.
Напомним, в субботу, 31 октября, завершилась гуманитарная операция — эвакуация жителей оккупированных Олешек Херсонской области. Сотни людей смогли вернуться на территорию, контролируемую Украиной.