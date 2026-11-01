Перемирие в Олешках завершилось: Лубинец рассказал, будет ли продолжение

Олешки / © Фото из открытых источников

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Во временно оккупированных Олешках Херсонской области 1 ноября завершился режим прекращения огня, который действовал от 27 октября. Украинская и российская стороны соблюдали договоренности, что позволило доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию гражданских. Сейчас обсуждается возможность новых гуманитарных операций.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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«В течение этого периода стороны придерживались взятых на себя обязательств. Это дало возможность доставить гуманитарную помощь Олешкам и помочь гражданским жителям, которые хотели безопасно покинуть город», — отметил омбудсман.

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Лубинец подчеркнул, что работа над возможным продолжением гуманитарных инициатив продолжается. В частности, он обсуждает этот вопрос с российской стороной.

«В настоящее время вместе с Яной Лантратовой (российским уполномоченным по правам человека – ред.) прорабатываем возможности продолжения подобных гуманитарных шагов. Важно сохранить этот механизм взаимодействия, чтобы и дальше помогать людям и спасать жизнь», — сообщил он.

Эвакуация из Олешек: что удалось сделать во время перемирия

Напомним, 31 октября завершилась гуманитарная операция по эвакуации жителей оккупированных Олешек. По словам президента Владимира Зеленского, сотни украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию из-за границы на Черниговщине.

Благодаря режиму тишины, который был введен 27 октября, удалось разминировать дороги, доставить в город гуманитарную помощь и медицинское оборудование, а также эвакуировать гражданских. Зеленский поблагодарил США и первую леди Меланию Трамп за посредничество.

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что все эвакуированные находятся в безопасности. Среди спасенных — пожилые люди и маленькие дети. Старшей эвакуированной женщине 94 года, а самому младшему ребенку — только год.

Буданов подчеркнул, что эта операция должна стать основой дальнейшего системного спасения украинцев с оккупированных территорий.

В то же время глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня вдоль всей линии фронта, а не только на отдельных участках. Он также призвал обеспечить гуманитарный доступ к жителям, оставшимся в оккупированном городе.

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