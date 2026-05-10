Перемирие заканчивается: будет ли РФ быть дальше и чем ответит Украина — Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, соблюдает ли Россия перемирие, которое пообещала 9-11 мая.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 10 мая.

Зеленский признал, что по состоянию на сегодняшний день действительно не было массированных атак. Но в прифронтовых районах и громадах покоя не было.

По словам президента, российская армия продолжает свою штурмовую активность на тех направлениях, которые являются для врага ключевыми.

На фронте есть обстрелы, были дроновые удары разных типов. Российские войска не прекращают штурмы, совершив более 150 атак и применив около 10 тысяч дронов-камикадзе.

«То есть на фронте российская армия тишины не соблюдает и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно», — сказал Зеленский.

Соблюдает ли тишину Украина

По словам Зеленского, вчера и сегодня Силы обороны воздерживались от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.

«В дальнейшем мы будем реагировать также зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне — наши санкции за это будут немедленно и будут ощутимы. Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение — мы это показали своей дальнобойностью. Украина по этому поводу ведет себя всегда четко и честно», — объяснил он.

Перемирие с РФ: последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9-11 мая) и обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.

В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.

Впоследствии Трамп предположил, что прекращение огня между Украиной и РФ будет продлено.

