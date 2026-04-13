Перемирие закончилось: РФ ударила по Запорожью
Местные власти отчитываются, что пострадавших нет.
Сегодня, 13 апреля, в Запорожской области раздались взрывы. Россияне атаковали промышленную инфраструктуру города.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«В результате удара произошло возгорание. Предварительно, без пострадавших», — коротко укажи он.
За сутки оккупанты нанесли 456 ударов по 28 населенным пунктам Запорожской области.
Напомним, в ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, в Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.
Отметим, Украина и Россия согласились на пасхальное перемирие. Однако 12 апреля россияне терроризировали украинцев.