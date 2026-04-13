Перемирие закончилось: РФ ударила по Запорожью

РФ продолжает атаковать Украину

Сегодня, 13 апреля, в Запорожской области раздались взрывы. Россияне атаковали промышленную инфраструктуру города.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«В результате удара произошло возгорание. Предварительно, без пострадавших», — коротко укажи он.

За сутки оккупанты нанесли 456 ударов по 28 населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, в ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, в Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.

Отметим, Украина и Россия согласились на пасхальное перемирие. Однако 12 апреля россияне терроризировали украинцев.