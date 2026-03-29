Перенаправляют ли США оружие для Украины на Ближний Восток: Сибига ответил

Андрей Сибига

Украина получила официальное подтверждение от администрации США, что вооружение, предназначенное для ВСУ, не переадресовывали в другие регионы мира, в частности на Ближний Восток.

Об этом по результатам саммита министров иностранных дел G7 во Франции заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в комментарии «Укринформу».

Будет ли Украина получать оружие от США

Во время заседания в присутствии министров «Группы Семи» Госсекретарь США Марко Рубио четко опроверг слухи об изменении географии поставок.

«Марко Рубио сказал, что ничего никуда не переадресовывалось из программы PURL в другие географические уголки. Все оборудование и фонды, предназначенные для Украины, используются по назначению. По состоянию на сейчас планов по переадресации также нет», — сказал Андрей Сибига.

Сибига также сообщил, что к программе PURL присоединилось еще одно государство, которое сделает свой вклад в наполнение фондов. Название страны министр пока не раскрывает, однако отмечает: это свидетельствует о жизнеспособности и развитии инициативы.

Что такое PURL и почему это важно

Это специальная инициатива США для закупки вооружения (преимущественно средств ПВО) непосредственно у производителей.

Сейчас это «единственно возможный инструмент» для системного усиления украинской стратегической ПВО.

Программа позволяет планировать поставки на долгосрочную перспективу, несмотря на политические дискуссии в Вашингтоне.

Ранее в СМИ появлялись опасения, что из-за обострения конфликта между США и Ираном часть ресурсов, забронированных для Украины, может быть передана Израилю или другим союзникам в регионе Залива.

Напомним, Соединенные Штаты столкнулись с критическимистощением запасов крылатых ракет Tomahawk из-за высокой интенсивности боевых действий против Ирана, что вызывает серьезное беспокойство в Пентагоне.