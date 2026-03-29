- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 2 мин
Перенаправляют ли США оружие для Украины на Ближний Восток: Сибига ответил
Глава МИД Андрей Сибига получил заверения от Госсекретаря США, что программа PURL работает исключительно на усиление украинской ПВО.
Украина получила официальное подтверждение от администрации США, что вооружение, предназначенное для ВСУ, не переадресовывали в другие регионы мира, в частности на Ближний Восток.
Об этом по результатам саммита министров иностранных дел G7 во Франции заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в комментарии «Укринформу».
Будет ли Украина получать оружие от США
Во время заседания в присутствии министров «Группы Семи» Госсекретарь США Марко Рубио четко опроверг слухи об изменении географии поставок.
«Марко Рубио сказал, что ничего никуда не переадресовывалось из программы PURL в другие географические уголки. Все оборудование и фонды, предназначенные для Украины, используются по назначению. По состоянию на сейчас планов по переадресации также нет», — сказал Андрей Сибига.
Сибига также сообщил, что к программе PURL присоединилось еще одно государство, которое сделает свой вклад в наполнение фондов. Название страны министр пока не раскрывает, однако отмечает: это свидетельствует о жизнеспособности и развитии инициативы.
Что такое PURL и почему это важно
Это специальная инициатива США для закупки вооружения (преимущественно средств ПВО) непосредственно у производителей.
Сейчас это «единственно возможный инструмент» для системного усиления украинской стратегической ПВО.
Программа позволяет планировать поставки на долгосрочную перспективу, несмотря на политические дискуссии в Вашингтоне.
Ранее в СМИ появлялись опасения, что из-за обострения конфликта между США и Ираном часть ресурсов, забронированных для Украины, может быть передана Израилю или другим союзникам в регионе Залива.
Напомним, Соединенные Штаты столкнулись с критическимистощением запасов крылатых ракет Tomahawk из-за высокой интенсивности боевых действий против Ирана, что вызывает серьезное беспокойство в Пентагоне.