Переоделся в женщину: в Одессе "смышленый" вор вынес из квартиры полмиллиона долларов США

Мужчину с деньгами задержали через несколько дней в Киеве.

В Одессе 36-летний житель столицы с криминальным опытом переоделся в женщину и пошел воровать. Ему удалось вынести из квартиры полмиллиона долларов США.

Об этом идет речь на сайте ГУНП в Одесской области.

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"Киевлянин совершил преступление по предварительному сговору с еще двумя неустановленными лицами, которые предоставили информацию о наличии немалой суммы денег у жителя Одессы и во время совершения кражи следили за окружающей обстановкой возле его дома", — отметили правоохранители.

Среди дня фигурант в сговоре с сообщниками пошел на дело.

"Желая остаться неузнанным, запутать следы и избежать ответственности, он переоделся в женскую одежду, спрятал лицо под шляпкой и в таком виде поднялся на 15-й этаж многоквартирного дома на Французском бульваре, открыл заранее заготовленным ключом жилье долларов пострадавшего", – говорится в сообщении полиции.

Мужчину разыскали и задержали через несколько дней. Он уже находился с деньгами в столице, где он живет.

"Правоохранители провели ряд обысков в домовладении фигуранта и других лиц, которые могут быть причастны к преступлению, и изъяли женскую одежду, часть денег и другие вещи, представляющие интерес для следствия", — подытожили в полиции.

В Одессе вор переоделся в женщину и вынес из квартиры полмиллиона долларов США. ФОТО: ГУНП в Одесской области

В Одессе вор переоделся в женщину и вынес из квартиры полмиллиона долларов США. ФОТО: ГУНП в Одесской области

Как сообщалось ранее, в Одесской области священник УПЦ МП регулярно насиловал свою дочь и давал развращать другому попу.

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