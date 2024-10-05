Перепись населения в Украине: при чем здесь мобильные вышки и будут ли выдавать данные карт

В последнее время в сети кружится мнение, что для этого могут использовать банковские транзакции

Демографы говорят — оценить население можно полноценно только благодаря проведению переписи в мирное время. Или при использовании других источников информации, например, данных от операторов мобильной связи.

Действительно ли это так и какие методы подсчета численности населения применяют ученые сейчас – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Почему основа – это перепись населения?

Базовой информацией о численности населения в Украине остаются результаты переписи населения, которая состоялась в 2001 году.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал демограф Александр Гладун.

Задачи переписи значительно шире, чем оценка численности населения и его размещение по территории страны. Переписью исследуется этнический, языковой, семейный состав, образование, занятость населения, жилищные условия, миграционная активность населения и многое другое. есть именно оценка численности и размещения населения по территории Украины", — говорит демограф.

Как это делалось в мирное время?

Ученый добавляет, что при мирных условиях после проведения переписи населения выполняется специальная процедура — "передвижение" данных о численности и половозрастной структуре на 1 января ближайшего к переписи года.

"После этого от данных переписи ежегодно производятся расчеты численности и половозрастной структуры населения: берутся данные за 1 января предыдущего года, добавляется количество новорожденных и вычитается количество смертей, а также добавляется количество прибывших и вычитается количество выбывших за границу в течение года и в результате получаются показатели на 1 января текущего года. Для оценок по областям, районам, территориальным общинам, населенным пунктам учитываются перемещение людей внутри страны.

Почему это важно и что разрушила война?

Александр Гладун подчеркивает, что для планирования развития территорий это очень важно.

К сожалению, война разрушила нормальный учет демографических событий. Сейчас Минюст регистрирует рождаемость и смертность только на подконтрольной Украине территории. оккупированный территорий и зон боевых действий, так и людей без этого статуса, активно меняющих местожительство в пределах страны", — указано в сообщении.

Именно поэтому, по словам демографа, актуальна оценка численности населения, как в масштабах страны, так и за отдельными ее территориями.

"Из-за того, что полноценный учет демографических событий разрушен, а миграция полностью не регистрируется, применять стандартные подходы, которые обычно использует демографическая статистика, в современных условиях невозможно. В то же время данные по численности населения и его размещению, крайне важны, прежде всего для военных и гражданских администраций. Поэтому в условиях войны приходится применять другие подходы для получения результата”, - добавили в сообщении.

Экспертные оценки на базе 2022 года

Ученый объясняет, что Институт демографии и проблем качества жизни использует чисто демографический подход на базе экспертных оценок.

"Мы анализируем информацию, которая поступает из разных источников о демографических процессах: рождаемость, смертность, миграцию, данные международных организаций. После этого разрабатываем свои оценки развития демографической ситуации в стране. Прогнозируем отдельно рождаемость, смертность и миграционные процессы. На базе данных на начало 2022 года года, моделируем различные сценарные расчеты по численности населения Украины в границах 1991 года», — говорит ученый.

Косвенные методы подсчета

Другой подход – это исследование и моделирование с использованием других источников информации.

Это могут быть данные Пенсионного фонда, данные Министерства образования и науки о количестве школьников или студентов высших учебных заведений, данные Минздрава с учетом пациентов больниц, данные операторов мобильной связи и другие данные из официальных источников и различных выборочных обследований. На базе различных моделей оценивается численность населения Украины. Это так называемая оценка численности населения косвенными методами».

Количество украинцев по мобильным телефонам

Ученый отмечает, что с использованием этого метода тоже есть определенные проблемы. Например, в случае использования данных мобильных операторов возникает ситуация, что нужно оценить сколько номеров телефонов имеет один человек.

"Это можно выяснить если проводить разные обследования населения. Но еще есть проблема с расположением вышек операторов мобильной связи, которое полностью не соответствует административному разделу страны – вышки могут стоять на границах областей и распределить таким образом людей очень тяжело. А на уровне районов – эта проблема еще более сложная. Но тем не менее, в условиях войны должны пользоваться тем, что есть", — говорится в сообщении.

Какая польза от доступа к банковским транзакциям?

Что касается планов получения информации об использовании транзакций банковских карт, то демограф отмечает, что это было бы очень полезно для исследований, ведь банковские учреждения знают, где именно осуществлялась транзакция картой, а также пол и возраст человека, который ею пользуется.

Но здесь тоже есть проблема – один человек может иметь несколько карт, причем в разных банках. Все это нужно согласовывать, сравнивать, чтобы одного человека не посчитать дважды или трижды. Нужно анализировать, насколько регулярно человек делает расчеты картой на данной территории, потому что граждане у нас активно перемещаются – ездят в командировки, посещают родственников и могут рассчитываться в разных населенных пунктах. Проблем с этим немало, но что касается банковских карт, то я хотел бы успокоить украинцев: банки отказались предоставлять такую информацию"

Банки отказались делиться информацией

Ученый добавляет, что с демографической точки зрения в случае использования этой информации ученых не интересовала ни сумма закупки, ни фамилия человека – лишь факт постоянного пребывания человека на определенной территории и его возраст и пол.

"Представители банковской системы отказались предоставлять такую информацию, со ссылкой на банковскую тайну. По-моему, это достаточно обоснованно, потому что подобное может вызвать довольно негативную реакцию населения и подорвать доверие к банковской системе. Думаю, что банки вряд ли согласятся предоставлять информацию по использованию банковских карт, а мы будем использовать ту информацию, которая есть в других источниках", — отметили в сообщении.

Персональные данные не разглашаются

Кстати, когда ученые используют данные Пенсионного фонда или Минобразования, уверяют, что фамилии людей их не интересуют, используется лишь обобщенная информация о количестве лиц на определенной территории.

Ранее демограф объяснил, почему это сложно сделать в современных условиях и где искать выход.

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