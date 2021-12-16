Перепись населения в Украине проведут по новой модели в три этапа: Федоров раскрыл подробности

Перепись населения в Украине проведут по новой модели в три этапа: Федоров раскрыл подробности

Перепись населения в Украине состоится и онлайн, и офлайн.

Перепись населения в Украине в 2023 году будет проведена в три этапа по новой модели: верификация данных, онлайн и офлайн-раунды. Перепись состоится вместе с корпорацией Apple.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "BBC News Украина".

На первом этапе планируется провести верификацию данных во всех базовых реестрах и убрать повторяющуюся информацию. По его словам, это позволит понять, сколько на самом деле в Украине граждан.

На втором этапе начнется онлайн-перепись. Каждый украинец сможет зарегистрироваться на портале.

"Та информация, которая может подтянуться из реестров, она уже будет подтянута, чтобы вы ее заново не заполняли. Та информация, которой будет не хватать, вы сможете ее добавить", — пояснил Федоров.

Третий этап – украинцев будут опрашивать офлайн, как было раньше. Но эта функция будет доступна тем, кто не участвовал в онлайн-переписи.

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Федоров добавил, что задача Минцифры сделать перепись дешевле и технологичнее. В переписи также будет помогать американская компания Apple.

"Мы лишь подписали меморандум о намерениях о сотрудничестве. У них есть опыт участия в переписи США. И у них есть специалисты, которые помогали просчитывать логистику, специалисты по кибербезопасности. Перепись – это лишь одно из направлений, о котором мы с ними говорим", — уточнил он.

Федоров добавил, что перепись состоится по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка, для того чтобы результаты были максимально качественными и их признали. Этот процесс будет длиться не более полугода.

Как сообщалось, Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет перепись населения вместе с Apple.

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