Переписывался с российской стороной и возил деньги: в Днепре задержали жителя Донецкой области

Переписывался с российской стороной и возил деньги: в Днепре задержали жителя Донецкой области

В авто нашли около двух миллионов гривен.

В Днепре правоохранители задержали жителя Донецкой области, который активно переписывался с российской стороной. В его автомобиле также нашли около двух миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Софьи Ковалевской. Там местные жители заметили возле детского сада подозрительный автомобиль, внутри которого находился неизвестній подозрительный мужчина. Горожане вызвали на место полицию.

Впоследствии выяснилось, что внутри авто сидел 47-летний житель Донецкой области. Стражи порядка нашли у него два мобильных телефона с переписками — гражданин активно общался с лицами из РФ. В авто также нашли около двух млн гривен.

“Во время общения мужчина путался в пояснениях и заметно нервничал. Его доставили в отделение полиции, где будет продолжена проверка указанного гражданина”, — подчеркнули в пресс-службе патрульной полиции области.

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