Переплыл на другой берег и упал без сознания: в Запорожье спасли мужчину, который оказался на острове

Переплыл на другой берег и упал без сознания: в Запорожье спасли мужчину, который оказался на острове

Пловец после заплыва очнулся только когда замерз.

В Запорожье на реке Днепр спасли пловца. Мужчина заплыл на другой берег и ему стало плохо — очнулся только, когда замерз.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Житель Запорожья решил переплыть реку Днепр и добраться на Хортицу. Уже на берегу острова от бессилия он упал в сон, а когда пришел в себя, на дворе была глухая ночь и очень холодно. Понимая, что добраться до противоположного берега он не сможет, мужчина начал звать на помощь.

Крики горожанина услышали на полицейском катере и пришли на помощь.

Полицейские доставили пловца на берег материка и вызвали скорую помощь. Переохлажденного потерпевшего отвезли в больницу.

Напомним, что в Одессе на одном из местных водоемов во время вылова рыбы утонул мужчина. Произошло это, когда у него клюнула большая рыба.

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