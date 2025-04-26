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- Украина
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Переплыл, но не Тису: в Харькове мужчина убегал от людей в форме прыгнув в реку
В Харьковском ТЦК пока не комментировали инцидент.
В Харькове произошел курьезный и одновременно тревожный инцидент — мужчина, убегая от преследователей в военной форме, прыгнул в реку и скрылся.
Видео происшествия появилось в местных Telegram-каналах.
По словам очевидцев, за ним гнались люди, похожие на представителей ТЦК. Спасаясь от задержания, мужчина прыгнул в воду и отказывался уходить.
Как утверждают в местных каналах, «другие тцк-шники постояли, посмотрели и ушли».
Немного погодя, как сообщают очевидцы, парень выбрался, но остался мокрым с головы до ног. Его состояние и дальнейшая судьба пока неизвестны. В Харьковском ТЦК официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.
Напомним, во Львовской области произошел инцидент с мужчиной, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК). По информации местных пабликов у мужчины произошло эпилептическое нападение, после чего его якобы «выбросили за ворота» ТЦК. Однако в официальном заявлении ТЦК отметили, что эта информация ложна.