Переплыл, но не Тису: в Харькове мужчина убегал от людей в форме прыгнув в реку

Харьковчанин прячется в трубе после побега через реку от людей в форме - очевидцы подозревают представителей ТЦК / © ТСН.ua

Реклама

В Харькове произошел курьезный и одновременно тревожный инцидент — мужчина, убегая от преследователей в военной форме, прыгнул в реку и скрылся.

Видео происшествия появилось в местных Telegram-каналах.

По словам очевидцев, за ним гнались люди, похожие на представителей ТЦК. Спасаясь от задержания, мужчина прыгнул в воду и отказывался уходить.

Реклама

Как утверждают в местных каналах, «другие тцк-шники постояли, посмотрели и ушли».

Немного погодя, как сообщают очевидцы, парень выбрался, но остался мокрым с головы до ног. Его состояние и дальнейшая судьба пока неизвестны. В Харьковском ТЦК официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

Дата публикации 21:08, 26.04.25 Количество просмотров 3 В Харькове мужчина убегает от военных через реку и прячется в ливневой трубе

Напомним, во Львовской области произошел инцидент с мужчиной, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК). По информации местных пабликов у мужчины произошло эпилептическое нападение, после чего его якобы «выбросили за ворота» ТЦК. Однако в официальном заявлении ТЦК отметили, что эта информация ложна.