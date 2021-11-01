Переплыли через Днестр: супруги из Молдовы незаконно пересекли украинскую границу

Температура воздуха при заплыве нелегалов составляла всего 10 градусов выше нуля.

Украинские пограничники Белгород-Днестровского отряда возле села Яськи (Одесская область) задержали двух нарушителей границы, заявивших, что являются лицами без гражданства и проживают в Приднестровском регионе Молдовы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"Несмотря на холодную погоду, температура в этот день поднималась чуть выше 10 ° C, и быстрое течение реки, ширина которой достигает около 70 м метров, а глубина — 20 м, мужчина и женщина прыгнули в воду", — говорится в сообщении.

Пограничники предположили, что нарушители границы к своему "путешествию" готовились заранее: сухие вещи, чтобы не промочить, они сложили в полиэтиленовые пакеты. На украинском берегу нелегалы переоделись и отправились в ближайший населенный пункт Яськи, где их и задержали.

Документов у задержанных не было, они сообщили, что проживают на территории самопровозглашенной и непризнанной Приднестровской республики на территории Молдовы.

Напомним, ранее пограничники обнаружили у иностранца шпионское оборудование, которое он тайно пытался вывезти в Молдову.

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