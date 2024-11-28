Переплывать Тису уже не модно: в ГПСУ назвали топ направлений, которые чаще всего выбирают уклонять

Наиболее активными участками остаются границы с Молдовой и Румынией.

Тенденция к попыткам незаконного пересечения границы идет к уменьшению. Этому способствуют и погодные условия, холод, снег.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы — Украина".

"Попытки незаконного пересечения границы продолжают иметь место как на "зеленом" участке, так и на пунктах пропуска, большинство – вне КПП", – отметил эксперт.

"По границе с Польшей, Венгрией и Словакией таких случаев гораздо меньше, но также попытки есть", – рассказал Демченко.

Он также рассказал об одном из последних случаев, когда "дельцы" взяв деньги подвели желающих к реке Тиса, уверяя, что знают, где мелко. Мужчины разулись и ушли, но их смыло потоком воды. Горе-беглецов спасло только то, что им удалось зацепиться за коряги и добраться до островка. Уже оттуда они позвонили спасателям.

Напомним, правоохранители разоблачили участника преступной схемы, который помогал военнообязанным мужчинам пересекать границу под видом иностранцев с помощью поддельного румынского паспорта.

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