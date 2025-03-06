Переправили за границу по меньшей мере 150 уклонистов: в Прикарпатье разоблачили незаконную схему

Злоумышленнику грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

ГБР разоблачило группу, которая организовала незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Организатором оказался начальник отдела "Закарпатского учреждения исполнения наказаний № 9", а соорганизатор — житель Закарпатья, который сейчас проживает в Чехии. К сделке были привлечены его мать, работник Службы судебной охраны и еще четыре человека.

За полгода через канал переправлено не менее 150 мужчин, а стоимость услуги составила 6 тыс. долларов США. Злоумышленники искали клиентов, проводили инструктажи и организовывали перевозки в горные районы, откуда мужчины пешком пересекали границу.

23 февраля сотрудники ГБР задержали начальника отдела учреждения исполнения наказаний, мать соорганизатора и одного из гражданских сообщников после получения средств от "клиента". Последний пытался спрятаться в диване.

Задержанным сообщено о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу, что предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 1,4 до 2 млн грн. Также заочно сообщено о подозрении организатору и другим сообщникам, которые сейчас скрываются за границей. Они будут объявлены в международный розыск, а в страны ЕС направят ходатайство об их задержании и экстрадиции в Украину", — говорится в сообщении.

Задержание подозреваемых / Фото: Государственное бюро расследований

Задержание подозреваемых / Фото: Государственное бюро расследований

Задержание подозреваемых / Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, в Раде рассказали, как нардепы устроили еще одну схему для уклонистов.

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