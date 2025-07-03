Переправлял уклонистов за границу: СБУ разоблачила депутата Волынского областного совета

СБУ и ОГП разоблачили депутата Волынского областного совета, который переправлял ухилянцев за границу / © СБУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего депутата Волынского областного совета, организовавшего масштабную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, депутат был частью преступной группы, возглавляемой бывшим заместителем председателя Волынской ОВА, ранее задержанной СБУ. Его роль заключалась в изготовлении фальшивых документов, представлявших уклонявшихся в качестве «волонтеров», откомандированных Волынской ОВА за границу для получения гуманитарной помощи.

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За такие «услуги» злоумышленники брали с каждого «клиента» до 5 тысяч долларов США Установлено, что с 2022 года организаторы схемы незаконно переправили за границу более 100 уклонян.

Ч. 2 ст. 255 (участие в преступном сообществе или преступной организации);

ч. 4 ст.28, ч. 1 ст.

Ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.

Подозреваемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала офицера Воздушных сил ВСУ, оказавшегося агентом российской спецслужбы. По данным следствия, майора завербовали из-за его бывшей супруги, которая сотрудничает с оккупантами во временно захваченном Мелитополе.