Переправлял уклонистов в Приднестровье: в Одесской области будут судить правоохранителя

Одесский полицейский попался на переправке уклонистов через границу в Приднестровье. Дело передано в суд.

В Одесской области правоохранитель предстанет перед судом за попытку организовать незаконный выезд военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Фигурант предлагал мужчинам, стремившимся избежать мобилизации, переправку через границу за 7 тыс. долларов США.

Об этом сообщило ГБР.

Завершено досудебное расследование по фигуранту, который предлагал мужчинам избежать мобилизации и переправить их через границу в обход официальных пунктов пропуска. Он обещал сопровождать клиентов к месту пересечения и показать, как самостоятельно перейти границу.

В январе 2025 года он был задержан при получении полной суммы за "услугу". Обвинения касаются организации незаконной переправки лиц через государственную границу и получения неправомерной выгоды.

Напомним, на Закарпатье исчез пограничник.

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