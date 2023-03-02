Переправлял женщин в бордели Чехии: в Одесской области задержали торговца людьми

Жертв торговли сначала пытались вывезти рейсовым автобусом в Молдову, а затем доставить в Чешскую Республику.

В Одесской области задержали мужчину, который переправлял женщин в бордели Чехии.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ.

Правоохранители разоблачили схему отправки украинок в сексуальное рабство в Чешскую Республику.

"Схему перекрыли в ходе контроля за совершением преступления при попытке отправки четырех женщин-украинок за границу. Жертв торговли сначала пытались вывезти рейсовым автобусом в Молдову, а потом доставить в Чешскую Республику", — сообщили в пресс-службе.

По данным пограничников, в основном на "крючок" сутенера попадали молодые женщины преимущественно из малообеспеченных семей. Злоумышленник приглашал их якобы на высокооплачиваемую работу за границей, на самом же деле вербовал в бордели. За качественное выполнение своей работы обещал девушкам заработок от 200 евро в сутки.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мужчина был задержан, когда он пытался вывезти четырех одесситок в возрасте от 23 до 34 лет. Объявление с такими предложениями он размещал в частных Telegram-каналах.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киевской области 21-летняя украинка продавала женщин в сексуальное рабство.

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