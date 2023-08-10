Переправляли поддельные лекарства для онкобольных из РФ в Украину: в Киеве задержаны подозреваемые

Стоимость препаратов составила от 13,8 до 23,4 тыс. грн за упаковку.

Директор аптеки и два фармацевта наладили в Киеве сбыт фальсифицированных лекарственных средств онкологической группы и тайно переправляли их из России и стран Ближнего Востока. Такой бизнес приносил дельцам более миллиона гривен прибыли еженедельно.

Об этом сообщает полиция Киева.

Фигурантами оказались два фармацевта из Киевской области и Харькова, а также директор аптеки из Киевщины. Нарушители наладили канал нелегального ввоза в Украину фальсифицированных медпрепаратов онкологической группы. Продавали их через интернет-сайты, пересылая по стране с помощью сервиса почтовых отправлений и в аптеках Киевской области.

"В ходе следствия правоохранители выяснили, что фальсифицированные препараты производились на территории РФ и в нескольких странах Ближнего Востока, откуда дельцы ввозили их в Украину в замаскированных технологических полостях собственных автомобилей. Такая преступная деятельность приносила им более миллиона гривен прибыли еженедельно", — говорится в сообщении следователей Соломенского управления полиции.

В ходе обысков по местам проживания и работы фигурантов в Киевской области и Харькове правоохранители изъяли более 60 наименований различных лекарственных средств, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, автомобиль и деньги, полученные от преступной деятельности.

Следователи Соломенского управления полиции уже сообщили фигурантам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины – фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств. Делкам грозит наказание — до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области разоблачили группу врачей, зарабатывавших на поддельные медицинской документации. В том числе и для мужчин, подлежащих мобилизации.

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