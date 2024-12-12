Переправляли уклонистов через границу: во Львовской области разоблачили злоумышленников

Фигурантам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Злоумышленники предлагали военнообязанным незаконно пересечь границу за 2,5 тысячи долларов.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Двое мужчин, 20-летний житель Яворивского района и его 25-летний сообщник, организовали незаконную переправку призывников через границу вне пунктов пропуска.
"Клиентов" злоумышленники подыскивали в одной из социальных сетей. За 2,5 тысячи долларов, которые военнообязанные мужчины должны были пересказывать на криптогаманец, фигуранты разрабатывали детальный маршрут незаконного пересечения границы, предоставляли инструкции по порядку действий во время и после перехода на территорию соседнего государства, а также осуществляли их доставку в "точку пересечения" границы "вне пределов пунктов пропуска", — говорится в сообщении.
Обоим фигурантам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, во Львовской и Буковиной разоблачили каналы нелегальной переправки мужчин за границу.
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