Переправляли уклонистов через границу за 15 тыс. долл: на Льввовщине разоблачили злоумышленников

Во Львовской области задержаны два организатора канала незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Злоумышленники, жители Закарпатья, 23 и 39 лет, разработали план нелегального пересечения границы для мужчин призывного возраста. Они обещали своим "клиентам" переправку в страны ЕС за 15 тысяч долларов США.

"За эти средства они взялись разработать для военнообязанных детальный план незаконного пересечения государственной границы Украины с одной из стран ЕС за пределами пунктов пропуска, построить маршрут движения, доставить их в соседнюю область к месту перехода и перевести через границу", — говорится в сообщении.

Злоумышленникам предъявлено подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о незаконной переправке лиц через государственную границу. Вскоре суд изберет подозреваемым меру пресечения. Им грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Закарпатье двое военных ГПСУ скрылись за границу во время службы.

Читайте также: