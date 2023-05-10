Перепутал газ и тормоз: в Ровенской области микроавтобус "влетел" в торговый центр (фото)

Водитель Mercedes Sprinter, 28-летний житель Днепра, во время парковки перепутал педали газа и тормозов.

В Костополе в Ровенской области водитель микроавтобуса перепутал педали газа и тормоз и заехал в стену торгового заведения.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Полицейские рассказали, что узнали об инциденте из социальных сетей, поскольку свидетели происшествия вместо того, чтобы сделать сообщение на "102", обнародовали видео и фото в Интернете.

Как оказалось, водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 28-летний житель города Днепр, во время парковки перепутал педали газа и тормоза, и врезался в торговое заведение.

Фото: Национальная полиция Ровенской области

В результате автопроисшествия автомобиль получил механические повреждения, а в помещении — разбитые окна. Горе-водителя осмотрели состояние алкогольного опьянения, мужчина был трезв. К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области нетрезвый 17-летний подросток без водительского удостоверения за рулем джипа врезался в электроопору. "Спасать" от копов сына приехал тоже нетрезвый отец.

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