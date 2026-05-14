Перепутал со зверем: на Закарпатье охранник леса застрелил прохожего

Пострадавшего 29-летнего мужчину обнаружил водитель и вызвал на место «скорую», однако он скончался в больнице.

© Reuters

На Закарпатье работник лесной охраны в темноте спутал прохожего с диким животным и выстрелил в него. Потерпевший скончался в больнице.

О случившемся сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

«Работник лесной охраны, используя тепловизор, в темноте заметил цель среди деревьев и, восприняв ее за дикое животное, выстрелил в том направлении из собственного охотничьего оружия. После этого осмотрел местность, однако никого не обнаружил и покинул место происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

29-летний мужчина получил тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшего обнаружил случайный водитель на обочине дороги и вызвал скорую. Мужчину госпитализировали в больницу, однако через несколько дней он скончался.

Подозреваемый, узнав о раненом, сам обратился в полицию. Экспертиза подтвердила, что пуля выпущена из оружия подозреваемого.

Леснику инкриминируют убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет ограничение свободы или лишение свободы на тот же срок.

