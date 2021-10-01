Перепутал трубы: в Кропивницком мужчина должен заплатить газовикам 350 тысяч гривен

Такова цена ошибки мужчины.

350 тысяч гривен за воду в газовой трубе должен заплатить газовикам владелец квартиры в Кропивницком, из-за халатности которого без газоснабжения на неделю остались жители 20 многоэтажек.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, мужчина делал ремонт в кухне, и когда вешал газовый котел, — перепутал трубы. К газовой — подсоединил водоснабжения.

Новости Украины: в Кропивницком мужчина должен заплатить газовикам 350 000 гривен

После того вода заполнила полтора километра газовых магистралей. Ремонтники потом несколько дней воду сливали, трубы продували и сушили. Пока неизвестно, заплатит ли виновник долг добровольно, или газопоставщики пойдут в суд.

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