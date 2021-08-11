Перепутал: в Тернопольской области екс-мера поймали на краже лука и капусты с чужого огорода (фото)

Перепутал: в Тернопольской области екс-мера поймали на краже лука и капусты с чужого огорода (фото)

Екс-мер объяснил, что перепутал огороды, а потому сорвал чужой урожай.

В г. Чертков Тернопольской области бывшего мэра поймали на краже из чужого огорода.

О курьез сообщил в Facebook Роман Коцюбович.

По словам мужчины, бывший мэр Черткова Михаил В. украл из его огорода 127 луковиц и несколько капустин. Мужчина на место происшествия вызвал полицию.

"Несмотря на дождь, ко мне на огород, который расположен за городом, приехал автомобили" Нива "непрошеный гость — бывший мэр Черткова Он, без моего ведома и согласия, надергал себе 127 штук лука и вырвал несколько головок капусты", — написал Роман Коцюбович.

Фото: Роман Коцюбович

В комментарии zaxid.net представитель Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета подтвердил, что полиция приезжала на этот вызов.

"В отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина оборвал лук и капусту с чужого участка. Правоохранители, которые выезжали на место, опросили этого человека. Он дал объяснение, что просто перепутал свой огород с чужим", — сказал Сергей Крета.

В полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Херсонской области мужчина во время ссоры с соседкой обнажил свои ягодицы. Из-за этого он заплатит женщине 5 тыс. грн моральной компенсации.

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