Перепутала с рядовкой: в Харьковской области от отравления грибами умерла женщина

Перепутала с рядовкой: в Харьковской области от отравления грибами умерла женщина

Женщина находилась в больнице несколько дней, но спасти ее не удалось.

В Харьковской области после употребления дикорастущих грибов умерла женщина. Она 5 дней пробыла в больнице.

Также читайте В Кировоградской области два человека умерли от отравления грибами

Об этом сообщают в ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".

По сообщению Центра, за последнюю неделю в Харьковской области зарегистрировано два случая отравлений грибами — один из них закончился летально.

73-летняя жительница Харьковского района употребляла жареные дикорастущие грибы после предварительного отваривания. Их женщина идентифицировала как "рядовка".

"Первые симптомы отравления появились через 6 часов после употребления: тошнота, рвота, общая слабость, диспепсические расстройства. Пострадавшая была госпитализирована в КНП ХОР" Областная клиническая больница ", где на пятые сутки умерла", — сообщили в Центре.

Отмечается, что в областной клинической больнице в тяжелом состоянии находится еще один человек, житель Чугуевского района. Отравление у него возникло после употребления жареных дикорастущих грибов зеленушек, которые тоже предварительно отваривались.

Напомним, что в Чернигове после употребления грибов умер 26-летний мужчина. Он попробовал дикие грибы домашнего приготовления.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку