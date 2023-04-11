Перерасчет пенсии с опозданием: какая категория украинцев и когда получит еще по 1 200 гривен

В ПФУ подчеркивают, что для каждого трудоустроенного пенсионера размер перерасчета будет индивидуальным.

Трудоустроенные пенсионеры, вышедшие на пенсию со стажем в 35 лет и имели выплату около 7 тысяч гривен, могут рассчитывать на перерасчет в 1 200 гривен.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Однако для того чтобы осуществить перерасчет, нужно получить данные об уплаченных взносах с зарплат в первом квартале этого года, которые могут быть с опозданием. Потому перерасчет поступит не в апреле, а в июне.

Также в ведомстве отмечают, что для каждого трудоустроенного пенсионера размер перерасчета будет индивидуальным, поскольку у кого-то зарплата может быть выше зарплата, а у кого-то ниже.

Перерасчет пенсии в апреле

С 1 апреля в Украине трудоустроенным пенсионерам автоматически перечислили пенсии без их обращения. Сумма новой выплаты для каждого пенсионера, продолжающего работать на заслуженном отдыхе, рассчитывается индивидуально. При осуществлении перерасчета специалисты фонда анализируют целесообразность и выбирают оптимальный вариант расчета пенсии: либо с учетом только приобретенного страхового стажа, либо страхового стажа и заработной платы.

Добавим, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что повышение выплат для продолжающих работать пенсионеров будет касаться около 600 тысяч украинцев.

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