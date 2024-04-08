Перерасчет пенсий: почему в апреле не все получат повышенные выплаты – эксперт объяснил

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения объяснил, когда пенсионеры могут получить уже проиндексированные выплаты.

В марте в Украине провели индексацию пенсий. Однако в апреле суммы выплат увеличатся не для всех пенсионеров.

Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин рассказал подробности.

"Уже анонсировано, что в начале апреля должен произойти перерасчет пенсий для граждан, которые продолжают работать. Но по факту этого перерасчета с 1 апреля 2024 года не будет. То есть, он будет, но позже. Пересчет сделают скорее всего в мае. А в июне сделают доплату за апрель и май. И этот перерасчет касается не всех граждан", – объяснил эксперт.

По его словам, причина в том, что отчетность в Пенсионный фонд ранее подавалась ежемесячно, а теперь ежеквартально. Таким образом, данных об уплате взносов за январь, февраль, март и апрель 2024 года в Пенсионном фонде еще нет, поэтому невозможно определить, кто имеет право на перерасчет.

Поэтому, когда отчеты за квартал поступят в апреле, все это посчитают и в мае примут решение.

"Перечислят уже по факту в июне", – объяснил он.

Сергей Коробкин отметил, что официально в Украине находится примерно 2,6 миллиона работающих пенсионеров. А перерасчет коснется примерно 600 тысяч.

"Перечислили, добавили стаж, основной размер пенсии немного увеличился, а общий размер пенсии со всеми доплатами и дотяжками все равно не превышает предыдущий размер пенсии. И также в среднем такой рост пенсии не очень велик", — отметил Сергей Коробкин.

Также он напомнил, что это не фиксированная доплата, перерасчет – индивидуальный.

"В первую очередь добавляется стаж, иногда могут произвести перерасчет пенсий по заработной плате, если это выгодно. Если зарплата была больше последних двух лет и если это повлияет за коэффициент заработной платы", – пояснил он.

Напомним, в Пенсионном фонде сообщили о порядке перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

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