Перерезал шею и распорол живот: в Хмельницкой области произошло жестокое убийство

В Хмельницкой области за жестокое убийство будут судить жителя с. Пироговцы. 35-летний мужчина расправился с 49-летним знакомым.

Теперь злоумышленнику грозит срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

"В апреле этого года потерпевший посетил двор своего знакомого, с которым они в тот вечер вместе выпивали. Там между ними возник спор. Обвиняемый бил потерпевшего кулаками в лицо, пока последний не упал на землю. Продолжая реализовывать задуманное, он взял со своего автомобиля нож, изуродовал лицо товарища, перерезал шею и распорол живот. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области сын убил родную мать. Преступление произошло во время конфликта – мужчина нанес женщине более 250 ножевых ударов.

Полицейскому грозит пожизненное заключение за убийство бойца терробороны в Ровно

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