Перерезано горло и вырезано сердце: у погибшего при взрыве под Киевом обнаружили зверские повреждения

Подозреваемого в убийстве задержали.
Человек, который погиб во время взрыва в доме в Белогородке под Киевом, были странные повреждения.
Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, рассказали в ТСН.16:45.
У мужчины перерезано горло. Кроме того, у него три удара в грудь ножом и вырезано сердце.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Он находится сейчас в СИЗО. Этот человек — моряк. Он 1978 года рождения. Мотивы убийства неизвестны. Сейчас ему готовятся вручить подозрение.
Как сообщалось, 21 июня, 40 человек остались без крыши над головой в селе Белогородка под Киевом. Там в пятиэтажке произошел взрыв и вспыхнул пожар. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, спасатели нашли тело мужчины.