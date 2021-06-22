Перерезано горло и вырезано сердце: у погибшего при взрыве под Киевом обнаружили зверские повреждения

Подозреваемого в убийстве задержали.

Человек, который погиб во время взрыва в доме в Белогородке под Киевом, были странные повреждения.

Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, рассказали в ТСН.16:45.

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У мужчины перерезано горло. Кроме того, у него три удара в грудь ножом и вырезано сердце.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Он находится сейчас в СИЗО. Этот человек — моряк. Он 1978 года рождения. Мотивы убийства неизвестны. Сейчас ему готовятся вручить подозрение.

Подробности взрыва в Белогородке - погибшему мужчине перерезали горло и вырезали сердце

Как сообщалось, 21 июня, 40 человек остались без крыши над головой в селе Белогородка под Киевом. Там в пятиэтажке произошел взрыв и вспыхнул пожар. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, спасатели нашли тело мужчины.

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