Пересадка под обстрелами: Укрзализныця переходит на «план Б» из-за атак дронов в трех областях
«Укрзализныця» вводит автобусные трансфер и экстренные остановки из-за атак дронов.
Из-за атак российских дронов и проблем с электроснабжением «Укрзализныця» ввела временные изменения в курсировании поездов на Харьковщине, Запорожье и Сумщине.
Об этом передает пресс-служба «УЗ».
Харьковщина
Из соображений безопасности из-за постоянных атак РФ на участке Лозовая-Барвинково-Краматорск пассажиров продолжают пересаживать на автобусы по объездному маршруту.
Запорожье
Фиксируется активность вражеских БПЛА в непосредственной близости к железнодорожной инфраструктуре на пути следования, поэтому движение Запорожья-Днепр и обратно до 09:00 1 февраля будет осуществляться автобусными трансферами. Информация будет обновляться.
За прошедшие сутки такими трансферами было перевезено более 2,2 тысяч пассажиров.
Работники вокзалов «Днепр-Главный» и «Запорожье-1» организовали переход пассажиров от поездов к автобусам и посадку.
Сумская область
Фиксируется активность БПЛА на пути следования поездов в Сумы. Поэтому УЗ делает вынужденные остановки вблизи укрытий в случае непосредственной опасности. Движение сохраняется, контроль усилен.
Напомним, 30 января «Укрзализныця» отменила ряд поездов в Днепропетровской области. Изменения касаются пригородных рейсов — сообщений между Днепром, Синельниковым и Павлоградом.
В пятницу, 30 января, нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково на Днепропетровщине. Всего в сутки враг атаковал дронами 7 объектов железной дороги.