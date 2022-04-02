Пересчет пенсий, изменение налогообложения, новые правила растаможивания - что ждет украинцев в апреле

В апреле украинцев ждут праздник Пасхи. Будут ли дополнительные выходные, какие изменения ждут украинцев в апреле, рассказывает ТСН.ua

В период действия военного положения не применяются нормы ст. 53 (продолжительность работы накануне праздничных, нерабочих и выходных дней), части первой ст. 65, части третьей – пятой ст. 67 и ст. 71—73 (праздничные и нерабочие дни) КЗоТ. Поэтому работники не имеют права на сокращение рабочего дня накануне праздничных и выходных дней, а также не имеют права на дополнительные выходные. Поэтому, хотя Пасха в 2022 году для верующих Восточного обряда приходится на 24 апреля, 25 апреля не будет как раньше выходным днем. Хотя некоторые работодатели могут сделать понедельник выходным днем.

Перерасчет пенсии

Пересчет пенсии в апреле коснется около 2,5 млн работающих пенсионеров. Пенсия увеличится для тех пенсионеров, которые на момент назначения пенсии имеют не менее 24 месяцев страхового стажа. Чтобы пенсию перечислили, не нужно никуда обращаться, потому что это произойдет автоматически. Насколько увеличится пенсия, зависит от заработной платы и стажа. Перерасчет состоится в апреле, а начисление надбавок - в июле.

Евробляхи подешевеют - владельцев автомобилей ждет нулевое растаможка

Парламент принял закон, вводящий нулевые ставки налогов на импорт для ряда товаров, в том числе и на автотранспорт. В настоящее время этот документ направлен на подпись Президенту. После его подписания и официальной публикации в стране будут действовать нулевые ставки пошлины, акциза и НДС на авто, ввозимые из-за рубежа, что приведет к их удешевлению.

Изменение налогообложения для ФОПов

С апреля 2022 года и до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины ФОП I и II группы имеют право не уплачивать единый налог. ФОПы III группы смогут уплачивать единый налог в размере 2%. Некоторые ФОПы все же не смогут перейти на упрощенную систему налогообложения. Упрощенная система налогообложения предусмотрена и для крупного бизнеса.

Работа культурных заведений

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко с 1 апреля в Украине начнут работать заведения культуры и искусств в регионах, где это возможно. Заведения культуры будут работать по своей программе и по собственному графику. Все заведения будут происходить с учетом военного положения, то есть количество мест будет ограниченным, при входе будет осуществляться осмотр на предмет выявления опасных, запрещенных предметов. Во время тревоги зрители должны будут спуститься в укрытие.

Антибиотики планируют продавать по рецепту

Согласно сообщению Минздрава с апреля 2022 года, планируется все зарегистрированные в Украине антибиотики отпускать в аптеках при наличии у пациента электронного рецепта. Дата пока не называется.