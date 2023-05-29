Пересчет пенсий, какие тарифы повысятся, когда у школьников каникулы: чего ждать украинцам в июне

Доплаты пенсионерам в июне: кто сможет получить

Доплаты получат пенсионеры, перерасчет пенсий которым был произведен раньше. В апреле перерасчет был произведен для работающих пенсионеров. В июне они смогут получить повышенные выплаты сразу за 3 месяца — апрель, май, июнь, потому что уплаченные взносы из заработной платы поступают в ПФУ по опозданию.

Пенсии перечисляются пенсионерам, работающим в случае:

Если после назначения или предварительного перерасчета пенсии они продолжали работать и на 1 марта 2023 года имели 24 месяца страхового стажа.

Если они отработали менее 24 месяцев, однако от назначения или предварительного перерасчета пенсии уже прошло 2 года.

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Размер повышения пенсий после перерасчета для каждого пенсионера разный, зависит от страхового стажа и от заработка.

Как коммунальные тарифы повысятся, а какие, скорее всего, нет

Тарифы на электроэнергию возрастут

С 1 июня тарифы на свет для населения могут вырасти. Варианты поднятия тарифов на электроэнергию – до 2,40 гривны и 2,88 гривны. В случае, если тарифы вырастут до 2,88 грн. за кВт-ч, платежки повысятся на 200-300 грн в месяц.

А если правительство решит поднять цену до рыночного уровня, украинцам придется платить за киловатт-час примерно 7 гривен.

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Напоминаем, что сейчас украинцы платят 1,44 гривны за киловатт-час – при потреблении до 250 киловатт-час в месяц и 1,68 гривны за киловатт-час, потребляя более 250 киловатт-часов.

НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на свет на 25–50% для отдельных компаний-операторов систем распределения. Поэтому может увеличиться тариф за распределение электроэнергии.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод скорее всего вырастут

В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг, сообщили об ориентировочном повышении тарифов на холодную воду и водоотвод с 1 июня в крупных городах до 30%.

Тарифы на газ в июне останутся неизменными

В "Нефтегазе" сообщили о сохранении действующей цены на газ в пределах 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.

Назначение новых субсидий

На неотапливаемый сезон Пенсионный фонд автоматически переназначит жилищные субсидии для большинства домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем отопительном сезоне.

Если данные об имущественном состоянии или составе семьи не изменились, повторно обращаться за субсидией не требуется, она будет переназначена автоматически. Но если произошли определенные изменения, нужно в течение 30 лет обратиться в местные органы Пенсионного Фонда и предоставить соответствующую информацию.

ООН возобновляет выплаты тем, кто не получил их раньше

Агентство ООН по делам беженцев продолжает регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, пострадавших от войны. В случае ее назначения, каждый член семьи сможет получить в течение 3 месяцев помощь в размере 2220 гривен на каждого члена семьи.

Помощь могут получить люди с доходом менее 5 400 гривен в месяц, ранее не получавшие выплаты от международных организаций

Окончание учебного года в школах

МОН рекомендовало школам закончить учебный год в конце июня. Однако окончательное решение о дате каждый город и область будет принимать по своему усмотрению.

С 23 июня начнется вступительная кампания в учреждения профессионального высшего образования на основе базового среднего образования. Кампания продлится до 3 августа. В то же время для поступающих на основе полного общего среднего образования этот период продлится с 1 июля по 30 августа.

Как будем отдыхать в июне

В июне украинцы празднуют Троицу и День Конституции, однако из-за войны дополнительных выходных не будет.

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