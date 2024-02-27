Пересчет пенсий с 1 марта: у Минсоцполитики признались, есть ли сейчас на это деньги в бюджете

Пенсионные расходы с 1 марта 2024 возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно. В Минсоцполитики рассказали, есть ли сейчас деньги на это.

Министр социальной политики Оксана Жолнович заверила, что средства на выплату и перерасчет пенсий с 1 марта в бюджете запроектированы.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

"В среднем после повышения пенсионные расходы вырастут на 3 млрд грн в месяц. Это немалые средства, но деньги на выплату пенсии есть, мы их запроектировали", — сказала Жолнович.

Она напомнила, что базовые взносы в Пенсионный фонд получаются из вычета части единого социального взноса.

"Так чем лучше восстанавливается наша экономика, чем больше людей работают в белую и уплачивают единые социальные взносы, тем лучше наполняется наш Пенсионный фонд. Это наши базовые доходы, и мы уверены, что в ближайшие месяцы этих средств нам хватит", — заверила Жолнович.

Министр отметила, что с 1 марта в Украине состоится индексация пенсионных выплат для более 10 млн украинцев. В этом году повышение будет осуществлено почти на 8%. В среднем каждая пенсия вырастет на 322 грн., а ее средний показатель составит 5717 грн.

"У граждан, получающих наименьшие пенсии — за неимением страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности — минимальная пенсия вырастет на 364 грн. В прошлом и в этом году индексацию мы сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно, у этих категорий минимальная пенсия будет составлять 2725 грн. А самая большая пенсия вырастет сразу на 3000, и это будет 23 610 грн", — добавила министр.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что третья индексация пенсий за время полномасштабной войны коснется: 9,5 млн гражданских пенсионеров; почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств; около 100 тысяч "чернобыльцев".

Кроме того, с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

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