Пересчет пенсий в апреле: Шмыгаль рассказал, кому поднимут выплаты

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом увеличенного трудового стажа.

Повышение выплат для продолжающих работать пенсионеров коснется около 600 тысяч украинцев.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев. Дополнительные доплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал президент Украины Владимир Зеленский, также остаются в силе", — сказал он.

По словам Шмыгаля, граждане пенсионного возраста нуждаются в особой поддержке во время войны. Поэтому власти удалось найти ресурсы, проиндексировать пенсии, продлить доплаты, предоставить субсидии и льготы.

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Премьер поблагодарил международных партнеров, благодаря которым Украина может в полной мере и своевременно профинансировать все критические расходы бюджета. Также премьер поблагодарил бизнес и всех налогоплательщиков и объяснил, что все средства направляются на украинскую армию и безопасность.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны. По состоянию на сегодняшний день все пенсии за март полностью выплачены", — говорится в заявлении.

По словам Шмыгаля, в марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация затронула 10,5 миллиона украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил почти 600 гривен, поэтому теперь средняя пенсия в Украине — 5200 гривен. Также было произведено повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Средний размер повышения для этих категорий пенсионеров составил более тысячи гривен.

Напомним, Конституционный Суд 22 марта постановил, что размер минимальной пенсии в Украине должен быть не ниже прожиточного минимума – 2 589 грн.

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