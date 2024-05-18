Пересечение границы от 18 мая: какой документ от ТЦК требуют у мужчин

Необходимый для пересечения границы документ в ТЦК могут готовить 30 дней.

С 18 мая, со вступлением в силу обновленного Закона о мобилизации, для пересечения границы при наличии всех оснований у военнообязанных мужчин требуют письмо с прямоугольным штампом из ТЦК.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его словам, в этом он убедился на своем опыте.

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"Пройденная ВВК, сверенные данные в ТЦК, запись в системе "Оберіг" не имеют значения (конечно, при наличии определенных законом оснований) для выезда за границу, если у Вас нет на руках письма с прямоугольным штампом из ТЦК", — говорится в сообщении известного украинского политолога и журналиста.

При этом он отметил, что нужное для пересечения границы письмо в ТЦК могут готовить 30 дней.

Напомним, в Украине новый закон о мобилизации вступает в силу уже с субботы, 18 мая. С этого же дня для украинцев изменятся правила пересечения границы.

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