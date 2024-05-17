Пересечение границы с 18 мая: в ГПСУ сообщили, что изменится для мужчин

Становится обязательным наличие военно-учетных документов у мужчин от 18 до 60 лет.
Уже с субботы, 18 мая, пограничники в пунктах пропуска будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан, желающих выехать за пределы Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"В соответствии с нормами законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Теперь обязательным будет наличие военно-учетных документов у мужчин 18-60 лет — их необходимо предъявить по требованию пограничников в приграничной полосе, контролируемых приграничных районах и на пунктах пропуска через госграницу.
В Госпогранслужбе подчеркивают: граждане, имеющие право на выезд за границу, должны предоставить военно-учетный документ с информацией об освобождении от мобилизации или исключении с воинского учета по состоянию здоровья.
Список категорий граждан, подлежащих обязательной и необязательной проверке:
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