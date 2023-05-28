Пересечение границы с детьми сегодня: как изменились правила 2023 года

Выезд за пределы Украины с детьми: обновленные правила во время войны

Выезд за границу с детьми остается актуальным и сегодня.

Кто может вывезти за границу несовершеннолетнего ребенка во время войны

Как напоминает Центр противодействия дезинформации при СНБО ребенка, может сопровождать один из родителей, бабушка, дед, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим или другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

Для выезда в сопровождении одного из родителей, бабы, деда, совершеннолетнего брата, сестры, мачехи, отчима должны быть соответствующие документы, подтверждающие семейные связи сопровождающего ребенка (свидетельство о рождении, документ, подтверждающий родственные связи).

Для выезда граждан, не являющихся родственниками ребенка, нужно иметь письменное заявление одного из родителей (должно быть заверено органом опеки), свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность взрослого.

Выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей

Обратите внимание, что на период военного положения выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (за отсутствия паспорта гражданина Украины) или документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы.

В случае выезда ребенка в сопровождении лица, не являющегося одним из его родителей, бабой, дедом, братом, сестрой, мачехой или отчимом нотариально удостоверенное согласие одного из родителей на выезд ребенка за границу требуется. Заверить справку можно в органах опеки и попечительства органов местного самоуправления.

Можно ли выехать на границу в возрасте старше 16 лет

Для пересечения границы лицу в 17 лет не требуется дополнительных разрешений от родителей, ведь по достижении 16-ти лет Гражданским кодексом предусмотрено право на свободный самостоятельный выезд за пределы страны.

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