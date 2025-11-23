ТСН в социальных сетях

Украина
124
1 мин

Пересечение границы через пункт пропуска "Орловка" временно приостановлено: какая причина

Пропуск через «Орловку» приостановлен, ГПСУ советует другие пункты.

Наталия Магдык
Орловка

Орловка

В Одесской области пропускные операции в паромном пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены из-за атаки российской федерации.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В связи с этим пограничники рекомендуют гражданам пользоваться другими пунктами пропуска.

Для всех граждан (международные пункты пропуска) доступны: Табаки, Виноградовка, Новые Трояны, Рени, Староказачье, Паланка-Маяки-Удобное.

Для граждан Украины и Молдовы (межгосударственные пункты пропуска): Долинское, Железнодорожное, Лесное, Малоярославец.

В ГПСУ призвали учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.

Напомним, ранее мы писали о том, ночью российские беспилотники атаковали как отдельные районы Одесской области, так и город Одессу.

