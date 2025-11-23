- Дата публикации
Пересечение границы через пункт пропуска "Орловка" временно приостановлено: какая причина
Пропуск через «Орловку» приостановлен, ГПСУ советует другие пункты.
В Одесской области пропускные операции в паромном пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены из-за атаки российской федерации.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
В связи с этим пограничники рекомендуют гражданам пользоваться другими пунктами пропуска.
Для всех граждан (международные пункты пропуска) доступны: Табаки, Виноградовка, Новые Трояны, Рени, Староказачье, Паланка-Маяки-Удобное.
Для граждан Украины и Молдовы (межгосударственные пункты пропуска): Долинское, Железнодорожное, Лесное, Малоярославец.
В ГПСУ призвали учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.
