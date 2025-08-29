Пересечение границы для мужчин 18-22 лет: в ГПСУ сообщили, возрос ли пассажиропоток

Пересечение границы

Категория граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет после получения разрешения выезжать из страны никоим образом не повлияла на пассажиропоток на государственной границе.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телеканала «Суспільне».

«Новая категория граждан, которой разрешено теперь пересекать границу, и эту норму пограничники начали применять с утра со вчера, не повлияла на общий пассажиропоток. То есть большого количества граждан этой возрастной категории не прибывало на границу для того, чтобы пересечь пункты пропуска и выехать за пределы нашего государства», — сообщил Демченко.

При этом пресс-секретарь опроверг вымышленные утверждения российской пропаганды о том, что якобы украинцы в возрасте с 10 до 22 лет массово уезжают.

«Отмечу, что это фэйк. Это неправда. Это откровенное вранье», — подчеркнул Демченко.

В то же время пресс-секретарь сравнил данные о пересечении границы за вчера и предыдущие дни.

«За вчера в общей сложности границу пересекло примерно 127 тысяч граждан. Это показатель за сутки и показатель в обоих направлениях. Такой же показатель на уровне 127 тысяч пересечений границы мы имели и два дня назад. Увеличения нет», — отметил Демченко.

Спикер добавил, что больше границы пересекали те граждане, которые возвращались в Украину, а не уезжали.

Отдельно представитель пояснил, что очереди на границе сохраняются, поскольку летний сезон еще не завершился. Летний период — это период отпусков. Пассажиропоток вырос еще с первого дня лета. В будний день в среднем пассажиропоток составляет 130-135 тысяч пересечений в сутки. Весной пассажиропоток на границе составил 75-85 тыс. человек в сутки.

В выходные пассажиропоток еще сильнее растет, и составляет где-то 150 тыс. сечений.

«Новая категория граждан в возрасте 18-22 года (включительно) никоим образом не повлияла на увеличение пассажиропотока», — подчеркнул Демченко.

Что предшествовало

Напомним, Кабинет министров 26 августа обновил порядок пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.