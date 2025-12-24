- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 2 мин
Пересечение границы перед Рождеством: какая ситуация на пунктах пропуска
Ажиотаж закончился — что происходит на западной границе вечером 24 декабря.
Еще утром 24 декабря на отдельных пунктах пропуска на украинской границе фиксировались очереди транспорта, но к вечеру ажиотаж спал и очередей совсем нет.
Об этом передает Госпогранслужба.
Данные по состоянию на 21:00
Польша
«Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
«Устилуг» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Угринов» — 0 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Краковец» — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Шегини» — 0 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Смольница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
Словакия
«Малый Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Ужгород» — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
Малые Селменцы — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия
«Тиса» — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
«Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Вилок» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Румыния
«Дьяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Порубное» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Дьяковцы» — 0 л/а, 0 пешеходов.
Молдова
На границе с Молдовой на 4 пунктах пропуска нет ни авто, ни автобусов, ни пешеходов.
Пограничники советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Напомним, что на украинско-польской границе еще несколько дней назад сотни автомобилей стояли в километровых пробках.