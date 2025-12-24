Пересечение границы перед Рождеством: какая ситуация на пунктах пропуска

Граница «замерла»: украинцы успели вернуться домой к Святому ужину / © ТСН

Еще утром 24 декабря на отдельных пунктах пропуска на украинской границе фиксировались очереди транспорта, но к вечеру ажиотаж спал и очередей совсем нет.

Об этом передает Госпогранслужба.

Данные по состоянию на 21:00

Польша

«Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

«Устилуг» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 0 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 0 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Смольница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Словакия

«Малый Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Малые Селменцы — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия

«Тиса» — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

«Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Вилок» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Румыния

«Дьяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Дьяковцы» — 0 л/а, 0 пешеходов.

Молдова

На границе с Молдовой на 4 пунктах пропуска нет ни авто, ни автобусов, ни пешеходов.

Пограничники советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Напомним, что на украинско-польской границе еще несколько дней назад сотни автомобилей стояли в километровых пробках.