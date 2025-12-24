ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
144
Время на прочтение
2 мин

Пересечение границы перед Рождеством: какая ситуация на пунктах пропуска

Ажиотаж закончился — что происходит на западной границе вечером 24 декабря.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Граница «замерла»: украинцы успели вернуться домой к Святому ужину

Граница «замерла»: украинцы успели вернуться домой к Святому ужину / © ТСН

Еще утром 24 декабря на отдельных пунктах пропуска на украинской границе фиксировались очереди транспорта, но к вечеру ажиотаж спал и очередей совсем нет.

Об этом передает Госпогранслужба.

Данные по состоянию на 21:00

Польша

  • «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

  • «Устилуг» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Угринов» — 0 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Краковец» — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Шегини» — 0 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

  • «Смольница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Словакия

  • «Малый Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

  • «Ужгород» — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • Малые Селменцы — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия

«Тиса» — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

«Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Вилок» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Румыния

  • «Дьяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

  • «Порубное» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

  • «Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

  • «Дьяковцы» — 0 л/а, 0 пешеходов.

Молдова

На границе с Молдовой на 4 пунктах пропуска нет ни авто, ни автобусов, ни пешеходов.

Пограничники советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Напомним, что на украинско-польской границе еще несколько дней назад сотни автомобилей стояли в километровых пробках.

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie