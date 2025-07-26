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- Украина
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Пересечение границы с ребенком в 2025 году: обновленные правила и необходимые документы
Введенный в Украине режим военного положения упростил правила выезда детей за границу.
Правила пересечения границы с несовершеннолетними детьми с самого начала полномасштабного вторжения изменились. Теперь не всегда нужно согласие обоих родителей.
Об этом пишет издание «Новости.LIVE».
Согласно законодательству, подростки с 16 лет могут самостоятельно покидать страну. Однако для младших детей по-прежнему необходимо сопровождение взрослых.
В то же время даже при отсутствии загранпаспорта ребенок может пересечь границу по свидетельству о рождении. Также принимаются загранпаспорт, а в некоторых случаях внутренний паспорт или ID-карта.
Если несовершеннолетнего сопровождают родственники — бабушка, дедушка, старший брат или сестра — нужно иметь документы, подтверждающие родственные связи от родителей, в таком случае не требуется.
Однако существует и механизм запрета на выезд ребенка. Один из родителей может оформить нотариально заверенный документ о несогласии на пересечение границы, который передается в Администрацию Госпогранслужбы. При наличии такого распоряжения ребенку будет отказано в выезде.
Когда ребенка сопровождают третьи лица — учителя, тренеры или знакомые семьи — действуют другие правила. На границе понадобится свидетельство о рождении и письменное согласие родителя, заверенное органом опеки и попечительства.
Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.