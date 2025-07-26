Пересечение границы с ребенком в 2025 году: обновленные правила и необходимые документы

После достижения ребенком 16 лет он имеет право на самостоятельный выезд за границу без разрешения родителей / © Shutterstock

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Правила пересечения границы с несовершеннолетними детьми с самого начала полномасштабного вторжения изменились. Теперь не всегда нужно согласие обоих родителей.

Об этом пишет издание «Новости.LIVE».

Согласно законодательству, подростки с 16 лет могут самостоятельно покидать страну. Однако для младших детей по-прежнему необходимо сопровождение взрослых.

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В то же время даже при отсутствии загранпаспорта ребенок может пересечь границу по свидетельству о рождении. Также принимаются загранпаспорт, а в некоторых случаях внутренний паспорт или ID-карта.

Если несовершеннолетнего сопровождают родственники — бабушка, дедушка, старший брат или сестра — нужно иметь документы, подтверждающие родственные связи от родителей, в таком случае не требуется.

Однако существует и механизм запрета на выезд ребенка. Один из родителей может оформить нотариально заверенный документ о несогласии на пересечение границы, который передается в Администрацию Госпогранслужбы. При наличии такого распоряжения ребенку будет отказано в выезде.

Когда ребенка сопровождают третьи лица — учителя, тренеры или знакомые семьи — действуют другие правила. На границе понадобится свидетельство о рождении и письменное согласие родителя, заверенное органом опеки и попечительства.

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Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.