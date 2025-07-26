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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Пересечение границы с ребенком в 2025 году: обновленные правила и необходимые документы

Введенный в Украине режим военного положения упростил правила выезда детей за границу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
После достижения ребенком 16 лет он имеет право на самостоятельный выезд за границу без разрешения родителей

После достижения ребенком 16 лет он имеет право на самостоятельный выезд за границу без разрешения родителей / © Shutterstock

Правила пересечения границы с несовершеннолетними детьми с самого начала полномасштабного вторжения изменились. Теперь не всегда нужно согласие обоих родителей.

Об этом пишет издание «Новости.LIVE».

Согласно законодательству, подростки с 16 лет могут самостоятельно покидать страну. Однако для младших детей по-прежнему необходимо сопровождение взрослых.

В то же время даже при отсутствии загранпаспорта ребенок может пересечь границу по свидетельству о рождении. Также принимаются загранпаспорт, а в некоторых случаях внутренний паспорт или ID-карта.

Если несовершеннолетнего сопровождают родственники — бабушка, дедушка, старший брат или сестра — нужно иметь документы, подтверждающие родственные связи от родителей, в таком случае не требуется.

Однако существует и механизм запрета на выезд ребенка. Один из родителей может оформить нотариально заверенный документ о несогласии на пересечение границы, который передается в Администрацию Госпогранслужбы. При наличии такого распоряжения ребенку будет отказано в выезде.

Когда ребенка сопровождают третьи лица — учителя, тренеры или знакомые семьи — действуют другие правила. На границе понадобится свидетельство о рождении и письменное согласие родителя, заверенное органом опеки и попечительства.

Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.

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