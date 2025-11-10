ТСН в социальных сетях

Украина
323
1 мин

Пересечение границы с ребенком в 2025 году: правила и необходимые документы

Правила пересечения границы с несовершеннолетними детьми с самого начала полномасштабного вторжения изменились. Теперь не всегда нужно согласие обоих родителей.

Анастасия Павленко
После достижения ребенком 16 лет он имеет право на самостоятельный выезд за границу без разрешения родителей

Во время действия военного положения дети из Украины могут пересекать государственную границу по паспорту самостоятельно, по свидетельству о рождении в сопровождении родителей и с согласия родителей на сопровождение третьим лицом.

ГПСУ сообщила, что на время военного положения действуют упрощенные правила выезда для детей до 16 лет, но во избежание проблем на границе следует подготовить все необходимые документы заранее.

В частности, пограничники рекомендуют проверять документы и ознакомиться с правилами въезда в страну назначения.

Во время военного положения:

  • Ребенок в сопровождении одного из родителей не нуждается в нотариальном согласии другого

  • Для путешествия с бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, мачехой или отчимом нотариальное согласие также не требуется

  • Когда ребенка сопровождают третьи лица — учителя, тренеры или знакомые семьи — действуют другие правила. На границе понадобится свидетельство о рождении и письменное согласие родителя, удостоверенное органом опеки и попечительства.

Во время пограничного контроля проверяют:

  • Паспорт гражданина Украины для выезда за границу

  • Внутренний паспорт (при наличии)

  • Свидетельство о рождении

  • Документы, подтверждающие родственные связи

Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.

323
