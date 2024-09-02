"Пересек границу по зеленому участку": в ГПСУ рассказали детали выезда Дмитрука из Украины

Скандальный нардеп Артем Дмитрук еще не осужден.

Народный депутат Артем Дмитрук уехал из Украины не из-за пункта пропуска.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По данным следствия, Дмитрук проходил не через пункт пропуска на границе.

"Данный человек пересек границу по зеленому участку границы и через пункты пропуска за пределы Украины не шел ", — отметил представитель ГНСУ.

По его данным, с начала действия военного положения все пункты пропуска на границе с Беларусью, РФ, а также на Приднестровском сегменте границы с Молодовой решением правительства закрыты и там пропускные операции не производятся.

Напомним, работники Одесской специализированной прокуратуры Южного региона совместно с ДБР установили обстоятельства побега за границу народного депутата Артема Дмитрука и лиц, способствовавших совершению этого преступления.

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