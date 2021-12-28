Пересекал трамвайные пути и попал под вагон: одессит потерял обе ноги

Инцидент произошел накануне около 21:10.

В Одессе мужчина попал под трамвай в районе площади Деревянко и остался без ног. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс".

"Пешеход-мужчина, пересекая обособленный трамвайный путь в неустановленном месте, не удержался на ногах и попал под переднюю тележку вагона трамвайного маршрута №10, который направлялся к Старосенной площади", — говорится в сообщении.

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Согласно данным "Думской", пострадал молодой человек 2000 года рождения у остановки "Дом мебели".

"Юноша пересекал трамвайные пути в запрещенном месте и попал под вагон, следовавший по маршруту №10. Он потерял обе ноги и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу", — проинформировало издание.

Напомним:

В Харькове трамвай снесло с колеи. Все произошло на улице Молочной. Во время движения вагон занесло, он влетел в дерево, от столкновения со стволом его смяло. Внутри в то время было около двух десятков пассажиров. Медики говорят: первую помощь оказали четырем, троих из них забрали в больницу.

А в Одессе нетрезвая женщина, пытавшаяся перебежать трамвайные рельсы в неположенном месте, врезалась головой в вагон. Пострадавшую госпитализировали.

В Харькове у одного из рынков трамвай слетел с рельсов: полдесятка пассажиров пострадали

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