Переселенцев встречают спасатели и волонтеры: как в Хмельницком оказывают помощь эвакуированным людям

Переселенцев встречают спасатели и волонтеры: как в Хмельницком оказывают помощь эвакуированным людям

С людьми работают специалисты, оказывающие им психологическую и другую помощь.

В Хмельницком спасатели продолжают оказывать помощь людям, эвакуированным из активной зоны боевых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Принимать эвакуированных граждан начали, как только появилась возможность организовать "зеленый коридор". С тех пор с людьми работают специалисты, оказывающие им психологическую и другую помощь.

“В Хмельницком вынужденных переселенцев в первую очередь встречают спасатели и волонтеры. ГСЧСовцы помогают гражданам добраться до мест ночлега, а также оказывают им психологическую, информационную и другую необходимую помощь”, — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

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