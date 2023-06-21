Переселенцы из Херсона получат гумпомощь из Хорватии, — Favbet Foundation

Уже две недели спасательные службы, волонтеры и благотворительные организации работают над ликвидацией последствий гуманитарной катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС.

Помощь херсонцам поступает отовсюду, в том числе и из других стран. В благотворительном фонде Favbet Foundation сообщили, что сейчас в Хорватии готовят к отправке 33 паллета с вещами первой необходимости для беженцев из Херсона, которые сейчас находятся в Николаеве.

В более 11 тонн гуманитарного груза войдут продукты, одежда, средства гигиены, детское питание, коляски, медикаменты, матрасы, корм для животных. Сбор опекали объединения Crvena Kalyna, объединение Dobro Dobrim DoDo, Favbet Foundation при непосредственном участии президента фонда Андрея Матюхи, а также украинские переселенцы в Загребе.

Приемом помощи в Украине и передачей херсонцам будут заниматься команды МБФ «Надії та Віри» и благотворительного фонда Анны Куркуриной.

«Многие украинские переселенцы в Хорватии хорошо понимают, что значит потерять дом и насколько важна поддержка неравнодушных людей. На призыв о помощи сразу откликнулось несколько организаций и сотни волонтеров, которые всего за два часа собрали необходимые продукты, вещи, средства гигиены и бытовую химию. Гордимся, что даже в тысячах километрах друг от друга украинцы демонстрируют невероятный уровень ответственности и взаимоподдержки», — говорит куратор проектов Favbet Foundation Марианна Ковеня.

Сейчас в хорватском Загребе действует Центр адаптации украинских переселенцев, основанный Favbet Foundation еще в первые недели полномасштабного вторжения. Здесь оказывают юридическую и психологическую помощь, обучают языку и занимаются с детьми. Благодаря Центру украинцам в Хорватии удалось сформировать активное коммьюнити, что продолжает всеми возможными способами поддерживать Украину и украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Напомним, что в первые дни после подрыва дамбы сотрудники Favbet Foundation привезли в Херсон два буса с тремя тоннами питьевой воды и тонной медицинских средств для Херсонской городской клинической больницы им А.С.Лучанского, куда постоянно прибывают пострадавшие от наводнения и русских обстрелов.