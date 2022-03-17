Переселенцы могут бесплатно доехать до нужных локаций во Львове и области

Ежедневно для перевозки людей город направляет около 50 автобусов.

Вынужденно перемещенные украинцы, прибывающие во Львов, могут воспользоваться бесплатным автотранспортом, который курсирует с железнодорожного вокзала и со станции «Подзамче» к важным локациям, в частности, в международные пункты пропуска, в координационные центры, в места поселения в пределах МТГ и области.

С 22:00 до 07:00 с железнодорожного вокзала в координационные центры курсируют автобусы.

Об этом сообщают Львовские городские власти.

Также круглосуточно работает автотранспорт, соединяющий координационный центр на «Арене Львов» с локациями для поселения в пределах области. У автобусов нет четкого графика движения, а отправляются в соответствии с наполнением.

Так, с главного железнодорожного вокзала в международные пункты пропуска (Рава-Русская, Краковец, Грушев) автобусы курсируют ежедневно с 7:00 – 18:00. Место отправления: пл. Дворцовая, парковка слева.

С железнодорожной станции «Подзамче» на ул. Огурцовой, в международные пункты пропуска автобусы курсируют ежедневно с 7:00 до 16:00.

Также каждую ночь во время комендантского часа, с 22:00 до 07:00, автобусы курсируют с железнодорожного вокзала в 7 координационных центров:

Железнодорожная администрация – ул. Выговского, 34;

Лычаковская администрация – ул. Костя Левицкого, 67;

Шевченковская администрация – ул. Липинского, 11;

Галицкая администрация – ул. Ференца Листа, 1;

Сиховская администрация – просп. Червоной Калины, 66;

Франковская администрация – ул. Генерала Чупрынки, 85;

«Арена Львов» – ул. Стрыйская, 199.

В общей сложности, ежедневно для перевозки вынужденно перемещенных украинцев город направляет около 50 автобусов разной пассажировместимости.

Напомним, ведущий украинский детский кардиоцентр переехал во Львов.

Читайте также: