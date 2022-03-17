Переселенцы могут бесплатно доехать до нужных локаций во Львове и области

Ежедневно для перевозки людей город направляет около 50 автобусов.
Вынужденно перемещенные украинцы, прибывающие во Львов, могут воспользоваться бесплатным автотранспортом, который курсирует с железнодорожного вокзала и со станции «Подзамче» к важным локациям, в частности, в международные пункты пропуска, в координационные центры, в места поселения в пределах МТГ и области.
С 22:00 до 07:00 с железнодорожного вокзала в координационные центры курсируют автобусы.
Об этом сообщают Львовские городские власти.
Также круглосуточно работает автотранспорт, соединяющий координационный центр на «Арене Львов» с локациями для поселения в пределах области. У автобусов нет четкого графика движения, а отправляются в соответствии с наполнением.
Так, с главного железнодорожного вокзала в международные пункты пропуска (Рава-Русская, Краковец, Грушев) автобусы курсируют ежедневно с 7:00 – 18:00. Место отправления: пл. Дворцовая, парковка слева.
С железнодорожной станции «Подзамче» на ул. Огурцовой, в международные пункты пропуска автобусы курсируют ежедневно с 7:00 до 16:00.
Также каждую ночь во время комендантского часа, с 22:00 до 07:00, автобусы курсируют с железнодорожного вокзала в 7 координационных центров:
- Железнодорожная администрация – ул. Выговского, 34;
- Лычаковская администрация – ул. Костя Левицкого, 67;
- Шевченковская администрация – ул. Липинского, 11;
- Галицкая администрация – ул. Ференца Листа, 1;
- Сиховская администрация – просп. Червоной Калины, 66;
- Франковская администрация – ул. Генерала Чупрынки, 85;
- «Арена Львов» – ул. Стрыйская, 199.
В общей сложности, ежедневно для перевозки вынужденно перемещенных украинцев город направляет около 50 автобусов разной пассажировместимости.
Напомним, ведущий украинский детский кардиоцентр переехал во Львов.
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